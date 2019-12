GTA Online | Arriva l’iFruit Radio

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La musica più in voga da tutto il mondoquesta settimana a Los Santos con il lancio di iFruit. Grazie al lavoro di selezione fatto da Danny Brown e ospiti speciali, tra cui il rapper britannico Skepta, iFruitoffre 27 pezzi di artisti come DaBaby, Megan Thee Stallion, Denzel Curry & YBN Cordae, City Girls, Pop Smoke, Skepta & AJ Tracey, Freddie Gibbs & Madlib e molti altri, con tracce esclusive e debutti di Bauer x Channel Tres con Danny Brown e slowthai. iFruitsarà disponibile nella ruota dellesia in GTAche nella modalità Storia di Grand Theft Auto V per PS4, Xbox One e PC il 12 dicembre, come parte dell’aggiornamento Colpo al Casinò Diamond. Tracklist: Megan Thee Stallion ft DaBaby – Cash ShitFreddie Gibbs & Madlib – Crime PaysSkepta ft Nafe Smalls – ...

insidetgame : GTA Online – vi presentiamo iFruit Radio - anthony_z_davis : RT @RockstarGames: Preparati all'operazione criminale più grande, audace e complessa che si sia mai vista a Los Santos. Colpo al Casinò Di… - HervinT : RT @RockstarGames: Preparati all'operazione criminale più grande, audace e complessa che si sia mai vista a Los Santos. Colpo al Casinò Di… -