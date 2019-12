Alluminio nei cibi potenziale rischio per la salute | l’allarme del Ministero

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’presente nelle vaschette metalliche e nei fogli di carta stagnola utilizzati per conservare e cuocerepuò migrare negli alimenti e “portare a un superamento della dose massima stabilita” con “per laper fasce vulnerabili della popolazione”, in particolare bimbi e donne in gravidanza. A ribadirlo è un documento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (Cnsa), pubblicato sul portale deldella.Il comitato ha rivalutato la problematica già esaminata nel parere “Esposizione del consumatore all’derivante dal contatto alimentare” risalente al 2017, alla luce dei risultati di nuovi studi svolti dall’Istituto Superiore di Sanità. Come affermato nel precedente parere, la via primaria di esposizione all’per la popolazione ...

