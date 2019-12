ASVEL Villeurbanne-Milano | programma | orari e tv Eurolega basket 2019-2020

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Torna in campo venerdì, per l’, l’Olimpia, e lo fa con una non semplicissima trasferta in Francia, all’Astroballe di, fortino dell’. La squadra transalpina è nota, tra le altre cose, per avere un presidente che non è un nome qualsiasi, ma Tony Parker, celeberrima stella dei San Antonio Spurs per quasi tutta la carriera. L’ha sorpreso molti all’inizio del cammino, arrivando ad avere un record di 5 vittorie e 3 sconfitte, ma è in striscia aperta di quattro perse consecutive di cui tre entro i 6 punti. Vi giocano Jordan Taylor, ex Virtus Roma, e David Lighty, passato da Cantù, Cremona, Trento e Sassari, oltre al diciottenne Theo Maledon, che con Deni Avdija e Nico Mannion è tra i prospetti europei più osservati per il draft NBA (benché Mannion stia facendo un percorso diverso dagli altri due).deve affrontare questa trasferta con ...