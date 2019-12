Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 16:20 MANUELA CIAMPI ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLANESSUN PROBLEMA AL MOMENTO SULLA VIABILITA’ LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO L’UNICA CRITICITA’ LA TROVIAMO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE CON CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ALA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE FINO A CESSATE ESIGENZE RICORDIAMO CHE ANCHE LE STAZIONI BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI RESTANO CHIUSE. E’ IN VIGORE IL PIANO DI ATAC PER LA MOBILITA’ NATALIZIA: ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI. PASSIAMO AL BLOCCO ECOLOGICO PREVISTO PER OGGI ADALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 IN ...

