Mancato funzionamento riscaldamenti scuola Sant’Anna | ciclico disagio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’Goti (Bn) – Il “Movimento civico Insieme si cambia” informa la cittadinanza che il gruppo consiliare “Insieme si cambia”, con Capogruppo Antonio Frogiero, ha presentato una interrogazione sulla situazione relativa aldegli impianti di riscaldamento che spesso si registra presso laElementare di Sant’Anna. A porre la questione all’attenzione dei consiglieri comunali è stato Nicola Izzo, già candidato in occasione delle elezioni comunali del 2019 ed ora componente del Coordinamento del Movimento civico. In particolare, è stato segnalato da più genitori come, per diversi giorni anche durante la corrente settimana, il riscaldamento non sia stato funzionante. I bambini, i docenti ed il personale tutto sono stati costretti, pertanto, ad operare durante le ore di studio e di lavoro in condizioni ...

