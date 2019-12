New York Film Critics Circle 2019 | The Irishman | Lupita Nyong’o e Antonio Banderas tra i

movieplayer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Thedi Martin Scorsese è il migliordell'anno anche per il NewNyong'o esono i migliori attori. Anche il New(NYFCC) ha emesso il suo verdetto premiando Thecome migliordell'anno, il premio per il miglior attore e attrice va adper Dolor Y Gloria e aNyong'o per l'horror Noi. I premi del NYFCC sono sì anticipazione degli Oscar, ma spesso fanno scelte non convenzionali. Quest'anno il premio per la miglior regia è stato assegnato i fratelli Safdie per Uncut Gems, mentre Quentin Tarantino firma la miglior sceneggiatura dell'anno con il suo C'era una volta a... Hollywood. The: la vera storia e i personaggi realmente esistiti ...

SanofiIT : 'Speravo che avremmo usato la rete per servire l’umanità, però oggi le comunità online traboccano di odio e pregiud… - raicinque : I giorni di #Madonna a New York con la band dei Breakfast Club, prima di diventare famosa. È il documentario di Guy… - teatrolafenice : ?? Anche Maria è nata oggi a New York e ogni volta che la si ascolta la sua memoria rimane e rinnova. Il miglior mod… -