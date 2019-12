Giochi | in Lombardia spesi ogni anno 14 | 6 mld in slot machine

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Milano, 5 dic. (Adnkronos) -invengononelle sole14,6 miliardi di euro. E la regione è la terza in Italia per spesa pro capite, secondo quanto emerso dal progetto ‘L’Italia delle’, presentato a Milano. Fra le province lombarde quella dove si registrano m

inLOMBARDIA : AGENDA #inLombardia IL PRESEPE SOMMERSO. Uno spettacolo di luci e giochi d'acqua da non perdere. A Laveno Mombello,… - Affaritaliani : Regione, al via gli eventi di Natale Mega pista di ghiaccio e tanti giochi. Foto - MediaHotelRadio : RT @inLOMBARDIA: AGENDA #inLombardia IL PRESEPE SOMMERSO. Uno spettacolo di luci e giochi d'acqua da non perdere. A Laveno Mombello, sul La… -