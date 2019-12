È inutile che metti il push up E Chiara Ferragni ironizza | Così vedono

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Luana Rosato Il seno di, reso rigoglioso da unup, continua a scatenare i suoi follower e, al commento di un hater, l'imprenditrice digitale ha replicato con estrema ironia Ilup chesta indossando ultimamente continua a scatenare i follower della imprenditrice digitale, che non perde occasione di rispondere edre sui commenti degli hater più accaniti. Fiera della sua seconda di reggiseno, laaveva già mostrato un seno prosperoso in alcune foto che avevano scatenato il gossip riguardante una presunta gravidanza o, addirittura, un intervento di chirurgia plastica., però, aveva prontamente smentito di essere ricorsa all’aiuto dei medici per rendere più rigogliose le sue “boobs”, e aveva spiegato ai fan che mai e poi mai avrebbe fatto un intervento del genere. Smentito, dunque, l’intervento chirurgico, qualcuno ...

matteorenzi : Che tristezza vedere i dati #Istat sul PIL del terzo trim.! Ma è inutile piangere sul latte versato: serve parlare… - AnnaAscani : Le elezioni regionali sono elezioni regionali. E i cittadini quando vanno a votare lo sanno. Inutile che #Salvini c… - romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Ronaldo è un qualcosa di diverso, è inutile pensare che tutti i giocatori siano uguali. Perché… -