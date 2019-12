Nba | Harden schiaccia ma la palla entra ed esce | canestro annullato Spurs-Rockets si

Nba 2019-2020 : i risultati della notte (4 dicembre). I Lakers ritornano alla vittoria - a Houston non bastano i 50 punti di Harden : Sono sette le partite che si sono disputate durante la notte per la stagione NBA 2019-2020. In evidenza il ritorno alla vittoria dei Los Angeles Lakers in quel di Denver e le sconfitte all’overtime per Toronto Raptors e Houston Rockets, ai quali non bastano i 50 punti di James Harden. Andiamo ad analizzare nel dettaglio ciò che è successo. Rialzano subito la testa i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta patita a domicilio per ...

Risultati Nba – Spaziale James Harden - il ‘Barba’ ne fa 60 e fa volare Houston : sorridono Phila e Bucks : Quarta prestazione in carriera da 60 punti per Harden, che raggiunge Jordan in questa speciale classifica. Bene Philadelphia e Milwaukee grazie a Embiid e Giannis E’ la notte NBA, ma si potrebbe etichettare anche come la notte di Harden. Il ‘Barba’ è infatti l’autentico protagonista del match tra Houston e Atlanta, stravinto dai Rockets in maniera imbarazzante con il risultato di 158-111. Una superiorità eclatante, ...

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (1 Dicembre) : Harden da 60 punti! Milwaukee centra l’undicesima - bene Philadelphia e Sacramento : Quattro partite nella notte NBA. Inarrestabili i Milwaukee Bucks, che ottengono la loro undicesima vittoria consecutiva e consolidano loro leadership nella Eastern Conference. Netto successo contro gli Charlotte Hornets per 137-96 in una sfida che già all’intervallo vedeva i padroni di casa comodamente avanti di diciassette punti (66-49). Il miglior marcatore è il solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 26 punti e 9 rimbalzi. ...

Nba – D’Antoni e il paragone fra Harden e Doncic : “talenti straordinari con un fattore X innato. Mi ricordano Steve Nash” : Mike D’Antoni esalta le qualità di James Harden e Luka Doncic, avversari nella sfida fra Rockets e Mavericks: entrambi hanno un fattore X innato Houston Rockets vs Dallas Mavericks è stata anche la gara che ha messo di fronte James Harden e Luka Doncic, due talenti straordinari del panorama NBA. Mike D’Antoni, coach dei Rockets, ha esaltato le qualità dei due protagonisti paragonandoli per talento innato al grande Steve Nash: “James ...

Nba – Super Doncic e Dallas va - Rockets stesi a domicilio 123-137 : non basta Harden a Houston : Lo sloveno segna 41 punti e trascina i Mavericks alla vittoria, niente da fare per i Rockets che si arrendono davanti al proprio pubblico Chi si aspettava spettacolo ed emozioni tra Houston Rockets e Dallas Mavericks, è stato abbondantemente soddisfatto. Un match bello e coinvolgente quello andato in scena al Toyota Center, violato dagli ospiti grazie ad un Super Luka Doncic. James Harden (LaPresse) Lo sloveno mette a referto ben 41 punti, ...

Nba – Westbrook chiude la bocca ai critici : “smettetela di normalizzare la grandezza di James Harden” : Russell Westbrook difende James Harden e ne esalta il talento: il ‘Barba’ viaggia a 39.2 punti di media, qualcosa che di ‘normale’ ha ben poco James Harden è uno dei migliori scorer della storia NBA e il suo inizio di stagione lo dimostra in pieno. ‘Il Barba’ sta viaggiando a 39.2 punti media a partita, ai quali aggiunge 7.6 assist e 5.6 rimbalzi, giusto per non farsi mancare nulla. Eppure, vedendolo giocare sempre ad altissimi livelli, ...

Risultati Nba – Gallinari e Belinelli masticano amaro - Houston sempre più su grazie ad Harden : Dallas ringrazia Doncic : Oklahoma e San Antonio cedono rispettivamente a Clippers e Dallas, i Rockets invece invece non lasciano scampo a Portland Sconfitta che fa male quella subita da Oklahoma nel match contro i Clippers, che inanellano la seconda vittoria consecutiva issandosi al quarto posto della Western Conference. Niente da fare per Danilo Gallinari nonostante una buona prestazione, condita da 14 punti messi a referto in 32 minuti trascorsi in campo. James ...

Basket - Nba 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Nella notte Nba Belinelli e Melli ko - ben 49 punti per Harden : Due gli azzurri scesi in campo nelle otto gare della Nba disputate Nella notte italiana. Quinto ko consecutivo per i San Antonio Spurs

Risultati Nba – James Harden si conferma mostruoso - questa volta sono 49! Ko Melli e Belinelli : James Harden inarrestabile: il Barba ne mette a segno 49, ko gli italiani in campo nella notte NBA E’ la sfida tra Chicago Bulls e Brooklyn Nets ad aprire la serie di match di NBA disputati nella notte italiana. I Bulls hanno ceduto ai loro rivali davanti al pubblico di casa col punteggio di 111-117. Nonostante i 36 punti di LaVine i padroni di casa non sono riusciti a battere i rivali, trascinati invece dai 24 punti di Dinwiddie. Ko ...

Nba 2019-2020 - i risultati della notte (17 novembre). James Harden segna 49 punti - Doncic e Porzingis trascinano i Mavericks. Bene Melli - meno i suoi Pelicans : Otto le partite in questa notte NBA, tra risultati a loro modo esagerati, battaglie di primo livello e un po’ d’Italia che si fa valere. Andiamo a scoprire tutto. I Brooklyn Nets passano sul campo dei Chicago Bulls per 111-117, giovandosi di un’ottima seconda metà di gara, che neutralizza il 37-20 dei Bulls nel secondo quarto, e soprattutto di un ultimo periodo da 43 punti. Spencer Dinwiddie mette a segno 24 punti, Joe Harris si ...