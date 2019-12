Pagelle e Highlights Cagliari-Sampdoria 4-3 : rimonta rossoblù! Cerri fa esplodere la Sardegna Arena al 96' : Pagelle CAGLIARI SAMPDORIA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Padroni a caccia della vittoria per confermare l’ottimo inizio di stagione. In difesa confermato Faragò sulla destra, mentre sulla sinistra spazio per Pellegrini. Nandez in panchina dentro Castro dal 1′. In attacco confermato il solito tridente, Nainggolan […] L'articolo Pagelle e Highlights ...

Pagelle e Highlights Cagliari-Sampdoria : promossi e bocciati del match LIVE : Pagelle CAGLIARI SAMPDORIA- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Padroni a caccia della vittoria per confermare l’ottimo inizio di stagione. In difesa confermato Faragò sulla destra, mentre sulla sinistra spazio per Pellegrini. Nandez in panchina dentro Castro dal 1′. In attacco confermato il solito tridente, Nainggolan […] L'articolo Pagelle e Highlights ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Verona-Roma 1-3 - giallorossi sugli scudi! Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Verona-Roma 1-3, ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Juve-Sassuolo 2-2, ...

LIVE Inter-Spal 2-1 Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : un super Lautaro trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ FINISCE QUI!!! L’Inter batte per 2-1 la Spal e sorpassa la Juventus in testa alla classifica trascinata da un super Lautaro! nerazzurri in controllo del match per tutta la sua durata; gli ospiti dopo un brutto primo tempo hanno reagito ad inizio ripresa trovando il gol con Valoti, ma non hanno mai dato l’impressione di riuscire a pareggiarla. La squadra di Conte ha vinto ...

LIVE Parma-Milan 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vincono in trasferta. Al Tardini decide Theo Hernandez. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ FINISCE QUI: PARMA 0-1 MILAN. 90’+3 Ultimo tentativo per gli uomini di D’Aversa con Hernani da fuori…palla in rimessa dal fondo. 90+2′ Bonaventura sbroglia una situazione complicata per i suoi alleggerendo in qualche modo su Donnarumma. Ora il Parma vuole il pari. 90+1′ Leao cerca di arrestare la ripartenza del Parma commettendo fallo su Iacoponi: ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : deludente pareggio per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO, highlights, GOL E SINTESI DI Juventus-Sassuolo 14.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6.5, De Ligt 5, Alex Sandro 6; Emre Can 5 (54′ Matuidi 6), Pjanic 6, Bentancur 6.5; Bernardeschi 5 (54′ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (79′ Ramsey 6). All. Sarri 5. SASSUOLO (4-2-3-1): Turati ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Brescia-Atalanta 0-3 - super Pasalic. Genoa-Torino 0-1 - Bremer condanna i rossoblù. Fiorentina-Lecce 0-1 - decide La Mantia : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Brescia-Atalanta 0-3, ...

Pagelle e Highlights 14^ giornata : Brescia-Atalanta 0-3 - super Pasalic : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Brescia-Atalanta 0-3, ...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio ad Anfield! Girone E apertissimo. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Tra poco le Pagelle. 22.57 Il Napoli pareggia contro il LIVErpool ad Anfield per 1-1 dopo un buon match, ingabbiando ancora i campioni d’Europa, che a tratti giocano bene, ma soffrono il gioco unito e difensivo della squadra di Ancelotti. I Reds vanno sotto con il gol in diagonale di Mertens, rispondendo con Lovren dominando a tratti ma non avendo forze per chiuderla: dopo le tante ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Pazza partita dell’Inter che va in vantaggio poi sfiora il raddoppio che il Var fa diventare rigore per lo Slavia Praga che firma il pareggio. La ripresa si apre con l’assedio dell’Inter che si culmina nelle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Ora all’Inter serve vincere contro il Barcellona per passare, oppure sperare che lo Slavia Praga fermi il Borussia ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...