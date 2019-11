Ultime Notizie Roma del 30-11-2019 ore 20 | 10

romadailynews

(Di sabato 30 novembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura L’Italia non può pensare di firmare al buio è bene che ci sia una riflessione sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul mess quando avremo tutto potremmo verificare se il pacchetto convenga l’Italia oppure no Secondo me è strano Non accelerare in maniera incauta Ma difendere i propri interessi è bene che i negoziati proseguono con il protagonismo dell’Italia Franceschini risponde Dopo le parole di Di Maio aspettiamo i fatti un gioco in questione c’è la credibilità dell’Italia lo spread dei mercati Viene anche Carlo Calenda i miei amici del PD 5 Stelle C’è solo un modo gestirli cancellarli Salvini sulla querela di Conte spiega non è arrivata e non ho paura la cronaca di due sciatori deceduti il bilancio della valanga caduta oggi sul ...

mauroberruto : Sono un po’ preoccupato dalla mancanza di notizie dei lavori in Parlamento nelle ultime 24h. Non vorrei che dopo av… - OfficialASRoma : ?? Nicolò Zaniolo ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sei partite nelle competizioni europee con la Roma co… - stanzaselvaggia : Ultime (agghiaccianti) notizie da Bibbiano. Sempre perché Bibbiano non esiste eh. -