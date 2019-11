Allarme terrorismo a Londra | almeno 5 persone accoltellate al London Bridge

Sala la tensione a Hong Kong. L’ Allarme di Pechino : “La città sta scivolando verso l’abisso del terrorismo” : Trasporti paralizzati, caos in Parlamento, la sospensione delle lezioni nelle scuole e un nuovo avvertimento di Pechino danno la sensazione che da un momento all'altro la situazione possa precipitare a Hong Kong, giunta terzo giorno consecutivo di un caos che colpisce sempre piu' settori della vita pubblica. Il protrarsi dei blocchi stradali e dei disagi alle comunicazioni, oltre a ragioni di sicurezza, hanno convinto l'ufficio per l'Educazione ...

"Attentato come al Bataclan in Italia"/ Allarme terrorismo : ricercati due albanesi : "Attentato come al Bataclan in Italia", Allarme terrorismo nel territorio nazionale. ricercati due albanesi: pianificata esecuzione come quella di Parigi.