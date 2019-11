Naufragio Lampedusa | recuperati corpi senza vita di 5 donne “Almeno 20 persone disperse”

Migranti : Naufragio Lampedusa - recuperati i corpi di 5 donne : Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Sono cinque al momento, e non sette come era stato detto in un primo momento, le vittime del naufragio di Lampedusa recuperate dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera. Si tratta di 5 donne. Ma sarebbero almeno una ventina i dispersi.

Migranti : Naufragio Lampedusa - due fratellini sopravvissuti hanno perso i genitori : Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - Due fratelli minorenni, tunisini, sopravvissuti al naufragio di Lampedusa, hanno perso entrambi i genitori. Lo hanno raccontato loro ai poliziotti che da ieri stanno ascoltando i superstiti del naufragio davanti alle coste di Lampedusa. Sono 149 i sopravvissuti che han

