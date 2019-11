Traffico Roma del 22-11-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019)ANCORA INTENSO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE ANORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO. SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA DI ACQUAFREDDA. ALTRO INCIDENTE SU VIA UGO OJETTI TRA VIA DI CASAL BOCCONE E VIA RENATO FUCINI. CODE SEMPRE PER INCIDENTE SU VIA DI PORTONACCIO ALTEZZA DI VIA CASAL BERTONE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODA TRA VIA DELLE VALLI E CORSO FRANCIA. VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA VIA RODOLFO LANCIANI E BIVIO PER A24TERAMO. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA SI ...

