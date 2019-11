Mattino 5 Francesca Cipriani mostra il ritocco al suo lato b

Francesca Cipriani - sedere rifatto a Mattino 5 : «Ecco il mio nuovo lato b - adesso ho una portaerei» : Francesca Cipriani, ospite stamani a Mattino 5 di Federica Panicucci, mostra in diretta l'ultimo ritocco fatto ieri. L'effetto push up non è il risultato di un vero e proprio...

Giacomo Urtis - la gaffe su Francesca Cipriani gela lo studio di Mattino 5. Lei non si trattiene e si infuria : “Come ti sei permesso?” : Francesca Cipriani ospite a Mattino Cinque racconta dei suoi ritocchini, ma in particolare dell’ultimo intervento per diventare ancora più curvy. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione, infatti, rivela di essersi rifatta i glutei per essere ancora più morbida e ottenere un fisico a clessidra, simile a quello che sfoggiano Jennifer Lopez e Kim Kardashan. A Mattino Cinque si parla del dilemma “curvy o slim” e Francesca Cipriani è intervenuta ...