Giampaolo Matrone | “C’è un processo di Rigopiano | c’è il depistaggio e il depistaggio nel

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Vedendo il servizio delle Iene scopro novità che neanche io e gli altri sapevamo. C’è undi, c’è ile ilnel“: lo ha dichiarato, sopravvissuto alla tragedia di, a Radio Cusano Campus. “Qua ci vogliono far bere quello che loro vogliono, la verità non uscirà mai. Non vedevamo l’ora di far partire ildiper conoscere la verità e avere un po’ di giustizia. Qui ancora non siamo partiti e già siamo al 2020. Comincia a uscire molta verità e cominciano ad avere paura, perché sono tutte persone dello Stato. Se i colpevoli fossero stati i cittadini avrebbero pagato già il prezzo. Io sono sempre in prima linea per la lotta di. Per quanto riguarda la mia situazione ho deciso anche di ricominciare un po’ a vivere, non voglio essere la ...