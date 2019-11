Napoli | si è rotto il giocattolo | Carlo Ancelotti è stufo Ora è tutti contro tutti

Caos Napoli - ecco la banda dei cinque che ha rotto il fronte azzurro : Inviato a Castel Volturno Insorgono un attimo dopo aver capito che sarebbero tornati da dove era partiti, quattro ore prima, ovvero a Castel Volturno. In ritiro prolungato. Nonostante il pari che...

Napoli - De Magistris : “Non si respira una bella aria. Qualcosa si è rotto” : “La situazione del Napoli? Non si respira una bella aria da questo punto di vista, la squadra in campo non mi pare concentrata e compatta, non c’e’ un bel gioco”. Lo dice Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Sulle colpe di questa situazione, De Magistris si chiama fuori: “Non so, non conosco le cose nel dettaglio. Sembrerebbe che nessuno vada ...

Napoli - il sindaco De Magistris rincara la dose : “cose mai viste - si è rotto qualcosa di importante” : Il sindaco della città campana ha parlato di quanto accaduto nella serata di ieri dopo il match con il Salisburgo, esprimendo il proprio punto di vista Resta elettrico il clima in casa Napoli, la giornata di oggi non ha rasserenato gli animi, anzi ha contribuito a renderli più nervosi. Soprattutto considerando il comunicato del club azzurro, che ha minacciato di tutelarsi contro i propri giocatori in ogni sede, in seguito ...

Derby Italiano Trotto a Napoli - 22 settembre : ci sarà anche la musica di Andrea Sannino : Domenica 22 settembre dalle 18 (apertura cancelli alle 17; biglietto 5€, gratis per i bambini) l’ippodromo di Agnano ospiterà il 92° Derby Italiano del Trotto Memorial Luciano De Crescenzo, la vetrina più ricca e prestigiosa per i giovani cavalli del Trotto Italiano (gruppo 1, euro 847mila, metri 2100, indigeni di 3 anni). La finale del Derby è in programma alle 22 (8ª corsa). Nutrito il programma di attività “Derby Night Concert & ...