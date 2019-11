Bologna | ladri svaligiano casa | gatta compresa L’appello | “Restituitecela | offro

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Iche alcuni giorni fa si sono introdotti in unadi Bentivoglio, in provincia di, hanno portato via anche Caterina, unadi un anno di razza bengala e del valore di un migliaio di euro. I banditi hanno commesso il furto in pieno giorno, attendendo che Miriana Perazzini, proprietaria dell'abitazione, e il figlio di 18 anni uscissero di

budtrinity84 : @matteosalvinimi Bene, ti interessi dei calabresi adesso? Ma da bologna i giù non eravamo tutti terroni, puzzoni, l… - scerasale : A Bologna dei ladri hanno rapinato due novantenni secondo me Arsenio Lupin ci deve fare na pompa a sti campioni - sandro1968cecc1 : @Alex_Cavasinni Inter Parma 2 rigori negati,gol del parma irregolare,gol di lukaku regolare. Bologna Inter rigore n… -