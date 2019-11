“Cristiano Ronaldo tradisce Georgina con una modella”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il campione della Juventus Cristianoha un altro amore segreto, oltre alla compagnaRodriguez. È quanto sostiene il settimanale “Oggi”, secondo cui l’attaccante avrebbe perso la testa per una misteriosa e bellissima ragazza. “Possibile che Cristiano, 34, riesca ad avere occhi anche per altre donne nonostante stia con la bellaRodriguez, 25? – scrive Alberto Dandolo – Eppure, si sussurra che si sia invaghito di una statuaria modella, l’abbia invitata a trascorrere una serata in sua compagnia in una casa alle porte di Milano e abbia anche provato a regalarle un prezioso orologio. La ragazza, però, non si sarebbe fatta tentare perché già felicemente fidanzata. Sarà vero? Ah, saperlo…”. La risposta al presunto gossip non è tardata ad arrivare., infatti, ha postato sui social una foto con tutta la famiglia riunita, attorno ad ...

