Tornado in Puglia:O Un filmato incredibile del #tornado che ha colpito oggi pomeriggio Torre Lapillo (LE) in ...

Ama : oltre 120 controlli mirati davanti a scuole stamattina : Roma – Questa mattina squadre di operatori ecologici hanno effettuato controlli mirati davanti a più di 120 plessi scolastici. Proseguono gli interventi, in accordo con Roma Capitale, delle squadre della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente dopo lo sciopero dello scorso 25 ottobre. Le operazioni, come già comunicato, sono scattate dall’alba di sabato 26 ottobre, con l’attivazione di giri di pulizia e raccolta dei rifiuti ...

Aimo : a Roma e in altre città ottici si sostituiscono a oculisti : Roma – Misurazione della vista a domicilio per bambini e addirittura neonati o per chi è impossibilitato ad uscire di casa, come anziani e disabili, con strumenti spacciati come ultra tecnologici e in grado di rilevare la giusta gradazione per i nuovi occhiali da acquistare, naturalmente nel negozio di riferimento, anche in presenza di gravi patologie dell’occhio. Il tutto gestito non da esperti oculisti, ma da titolari di centri ...

ATP Parigi-Bercy - Djokovic prima soffre ma poi sbriga la pratica Moutet : il serbo accede agli ottavi : Il numero uno del mondo si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, superando il proprio avversario francese Non proprio tutto semplice per Novak Djokovic all’esordio nel “Rolex Paris Masters“, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo prima soffre contro ...

Francofonte. Incidente sulla statale 194 : morti due donne e un uomo : Tragedia della strada nel Siracusano dove hanno perso la vita tre persone. L’Incidente è avvenuto nei pressi di Francofonte, lungo

Artigiano 42enne si dà fuoco e viene salvato da un carabiniere : Aurora Vigne È successo poco prima delle 15, nell’area verde di Gressan, vicino ad Aosta. Protagonista è un Artigiano 42enne Una tragedia sfiorata. È successo a Gressan, vicino ad Aosta. Qui un Artigiano di 42 anni si trovava davanti ai suoi soccorritori quando si è dato fuoco. Sono quasi le tre di oggi pomeriggio. Gli agenti stanno cercando di dissuadere l'uomo dal compiere il gesto. Sono minuti infiniti. Poi l'uomo cede e viene ...

Manovra - vertice in corso. Mini tassa sulle cartine e bonus asilo nido aumentato : Stessa formazione di ieri per il nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per sciogliere gli ultimi punti della Manovra con un obiettivo semplice: chiudere e inviare quanto prima il testo della legge di bilancio al Parlamento per l'avvio della discussione e la successiva approvazione.Oggi è circolata una nuova versione della bozza della legge di bilancio che introdurrebbe una Mini tassa per i fumatori. Nessun aumento sulle sigarette, ma ...

Senato - via libera alla Commissione contro odio e violenza. Il centrodestra si è astenuto : Con 151 voti a favore, nessuno contrario e ben 98 astensioni, il Senato ha approvato la mozione a prima firma della senatrice a vita Liliana Segre per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.Una Commissione oggi più necessaria che mai dopo il declino registrato in Italia negli ultimi due anni e fomentato, almeno in parte, ...

Di Maio : "Col Pd nessuna alleanza strutturale" : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi al Senato ha riferito sull’operazione militare turca nel nord della Siria contro i curdi. Il capo politico del M5s ha parlato del "massimo impegno" dell'Italia "per una presa di posizione della comunità internazionale contro l'attacco turco e perché la crisi non si allarghi alla regione". Di Maio ha rivendicato anche il lavoro della diplomazia italiana in sede Ue e ha risposto ai senatori su cosa ...

Whirlpool ritira la procedura di cessione. Sindacati soddisfatti : Proprio alla vigilia della manifestazione dei Sindacati che è in programma a Napoli domani, giovedì 31 ottobre 2019, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, in un video su Facebook, ha comunicato che Whirlpool ha annunciato l'intenzione di ritirare la procedura di cessione dello stabilimento di via Argine a Napoli. Nel video il ministro ha detto:"Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori Whirlpool di Napoli per dar loro ...

Isola dei Famosi 2020 concorrenti : Imparato dice no a Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi, anticipazioni. Cristian Imparato naufrago di Alessia Marcuzzi? “Assolutamente no” L’Isola dei Famosi andrà in onda il prossimo anno, ma già si inizia a parlare dei concorrenti che andranno a formare il cast della prossima edizione del reality show di Alessia Marcuzzi. Poche ore fa, alcuni fan hanno chiesto al cantante Cristian Imparato se la voce che circola da qualche tempo, che lo vedrebbe uno dei ...

Pamela Barretta felice con Enzo : “Ci siamo scelti dal primo giorno” : Enzo Capo e Pamela dopo Uomini e Donne Over: la loro prima foto insieme sui social emoziona Nell’ultima puntata andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne c’è stato un clamoroso colpo di scena. Cos’è successo? Pamela Barretta e Enzo Capo, dopo aver discusso molto animatamente, hanno capito di essere fatti l’una per l’altro, annunciando l’intenzione di voler lasciare il programma per conoscersi meglio. ...

Sanità - Inail : in 9 mesi 780 denunce incidenti mortali : Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro lo scorso mese di settembre sono state 468.698, 227 in più rispetto alle 468.471 dei primi 9 mesi del 2018 (+0,05%). I dati rilevati al 30 settembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, passati da 70.180 a 72.199 (+2,9%), mentre quelli in ...

EA Sports ha attivato nella serata del 23 ottobre le sfide creazione rosa dedicata al campionato "Chinese Super League", ossia il massimo campionato cinese Permangono anche in Fifa 20 le novità introdotte lo scorso anno Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto "Player Pick – Scelta giocatore",