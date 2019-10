“Non riesco a smettere di piangere” Alessia Marcuzzi | il post da pelle d’oca e quella

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L’amicizia profonda traa Elena Santarelli è nota alla schiera dei follower che hanno avuto modo di vederle affiatate in diverse occasioni. Lo scorso anno, durante la battaglia di Giacomo contro il tumore al cervello,era stata in visita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma insieme all’amica. La foto pubblicata sui social aveva fatto il giro del web:, Elena e una piccola paziente in braccio. Oggi è venuta a trovarci un’amica speciale @nel reparto di oncologia ed oncoematologia. – aveva scritto la Santarelli – Abbiamo iniziato questo percorso verso la guarigione fatto di piccoli passi e grandi traguardi, quindi ogni tanto entriamo ed usciamo dall’ @ospedalepediatricobambinogesu carichi di energia e super positivi. In braccio a me c’è una piccola guerriera… e come lei ce ne sono tanti altri coccolati dalle loro famiglie”.”Ne ...

GiusyVersace : ????Ha scelto. Se ne va così, a 40 anni! L'ho incontrata a Rio2016 ... Non riesco a commentare nè a giudicare... ???? B… - CarloCalenda : Molto Sergio. Sono stanchissimo. BXL, televisione, fund raising, proposte, comitati. È davvero tosta. E non riesco… - fabiochiusi : Si può pensare quello che si vuole delle modifiche proposte. Quello di cui non riesco a capacitarmi è come si possa… -