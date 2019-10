Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La nuova iniziativaparte oggi 18 ottobre e proseguirà per tutto il weekendalla mezzanotte di domenica 20 ottobre. La promozione prevede 4 fasce diapplicate immediatamente in carrello per altrettante quote di spesa dei clienti della catena di elettronica online come nei negozi fisici. Prima di scendere nel dettaglio dei migliori sconti garantiti suP30ma pureGalaxy S10 e iPhone XR, vanno appunto chiariti gli sconti concessi daper fascia di acquisto: in caso di spesa di almeno 2000si risparmieranno in carrello 500; nel caso di 1000di spesa invece 250, poi con 500di esborso 100disaranno pure garantiti e infine anche con 250di investimento per un prodotto venduto dalla catena si avranno 25di costo abbonato. IlP30, grazie allo...

OptiMagazine : Sconto subito #Mediaworld fino a 500 euro: quanto si risparmia su Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e iPhone XR… - infoitscienza : Mediaworld, Sconto Subito Party fa risparmiare da 25 a 500€ - infoitscienza : MediaWorld Sconto Subito Party: sconti sino a 500€ -