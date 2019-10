Uomo si trova invischiato in una sparatoria | sfugge alla morte grazie alla sua dentiera

Cercatore di castagne ritrovato morto. L’Uomo era disperso da sabato : Il corpo senza vita di Isidoro Ruggiero, il Cercatore di castagne milanese di 74 anni, è stato ritrovato oggi, domenica 13 ottobre, verso le 9,30 del mattino, in zona Zomeais. L’uomo era scomparso sabato mentre si trovava in compagnia di un amico a Tarcento, in provincia di Udine. I due si erano recati in Friuli per raccogliere castagne. Il cadavere è stato ritrovato grazie alle ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno interessato ...

Trova una scheda sd - dentro 39 foto di un omicidio : arrestato un Uomo per l'assassinio di una 30enne : Trova una scheda per il cellulare, la consegna alla polizia e risolve un caso di omicidio. In Alaska una signora ha Trovato una comune memory card, sulla quale spiccava un’etichetta: “omicidio in centro a Marriott”. La donna si è rivolta alla polizia di Anchorage, in Alaska, consegnando la scheda che conteneva 39 immagini e 12 video: il film dell’omicidio. La vittima, una donna di 30 anni, è stata ...

Ritrovato su un treno a Pisa un Uomo scomparso nel ternano un anno fa : Alessandro Santacroce (53 anni) scomparso quasi un anno fa da Amelia (in provincia di Terni) è stato Ritrovato oggi in Toscana: alcuni agenti della Polfer lo hanno fermato su un treno a Pisa e, dopo gli accertamenti del caso, sono riusciti ad identificarlo e a riportarlo dai familiari. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. E proprio la redazione del programma di Rai 3, nelle scorse ore, ha confermato la ...

Trovano per terra scheda di memoria di un cellulare : all’interno foto e video di un omicidio. Arrestato un Uomo : Hanno trovato per terra una schedina di memoria SD, di quelle utilizzate per i cellulari e le fotocamere, l’hanno provata e all’interno hanno trovato una cartella chiamata “Homicide at midtown Marriott“, che conteneva per l’appunto foto e video di un omicidio così non ci hanno pensato due volte e hanno consegnato tutto alla polizia. Il ritrovamento è avvenuto in una strada di Anchorage, in Alaska, come riferisce il New York ...

Giallo a Trieste - trovato il cadavere di un Uomo all’esterno dell’ospedale : In un'area dell'Ospedale Maggiore di Trieste è stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i trenta e i quaranta anni. A darne notizia la direzione di Asuits: il cadavere è stato ritrovato in una zona tecnica in prossimità del Polo tecnologico, zona esterna dell'ospedale.Continua a leggere

Juve - Sarri ha trovato in Ramsey l'Uomo giusto per il 4-3-1-2 : In casa Juventus imperversa un periodo di grandi cambiamenti fortemente voluto dalla dirigenza della Continassa e iniziato con l’esonero di Massimiliano Allegri il cui posto è stato assegnato a Maurizio Sarri. L’ex Chelsea e Napoli ha iniziato a lavorare con il gruppo, arricchitosi durante la sessione di calciomercato di ben sette pedine, tra le quali c’è Aaron Ramsey, uno degli uomini che potrebbero essere propedeutici all’idea di gioco del ...

Miss Ucraina sposata con un italiano sparisce nel nulla - marito la ritrova a New York a fare la modella e con un altro Uomo : Una storia che fece molto scalpore quella di Anna Zayachkovskaya Miss Ucraina nel 2013, divenne in breve tempo la donna di un noto imprenditore milanese. I due decisero di sposarsi con rito civile a dicembre del 2015. Sembrava una coppia felice lui innamoratissimo di lei. Lei bellissima e sempre molto affettuosa e gentile con il su o uomo. Un giorno molto caldo dell’estate 2016 la donna disse al suo uomo che voleva fumarsi una ...

Brindisi - Uomo trovato in possesso di una pistola nascosta in garage : arrestato : Aveva litigato con sua moglie e poi, per timore di perdere completamente le staffe, aveva nascosto una pistola nel tetto del suo garage. Per questo i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni, nel Brindisino, hanno tratto in arresto un 58enne di Latiano, M.F. Secondo quanto riporta la stampa locale, la coppia aveva avuto da poco un violento litigio, nel corso del quale l'uomo aveva minacciato di morte la consorte. Allarmata dal ...

Déjà vu di una bimba di 6 anni - nella vita passata era un Uomo ucciso con un’ascia - la piccola è riuscita a far trovare lo scheletro di quell’Uomo e far arrestare l’omicida : Una bimba di 6 anni di etnia Drusa è riuscita a far trovare lo scheletro di un uomo morto assassinato con un’ascia molti anni fa. La bimba ha detto che nella vita passata lei era quell’uomo che per motivi che non ricorda era stato ucciso da un amico con ascia e poi sepolto in un villaggio vicino a quello in cui ora abitava. La bimba abita in un villaggio nel medio oriente dove tutti credono nella reincarnazione. In particolare la ...

Resti di un Uomo disperso dal 1997 ritrovati grazie a Google Earth [GALLERY] : I Resti di un uomo scoperti in Florida sono quelli di William Moldt, che era disperso da oltre 20 anni. Il mistero di dove fosse sparito Moldt l’8 novembre del 1997, quando aveva 40 anni, aveva lasciato perplesse le autorità. Tuttavia, il caso è stato risolto da qualcuno che ha visto un’auto affondata in un bacino su Google Earth e ha avvisato la polizia. I Resti dell’uomo sono stati trovati nel veicolo sommerso in un bacino di Wellington, ...

Napoli - corpo senza vita di un Uomo trovato nel bagagliaio di un'auto a Scampia : Secondo omicidio in poco più di due giorni in provincia di Napoli: nelle scorse ore infatti è stato trovato in un'auto il corpo esanime di un uomo. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo campano si tratterebbe di Domenico Gargiulo, un 29enne. La vittima è stata trovata nel bagagliaio di un'auto, precisamente un Ford C Max risultata rubata. Il 29enne era avvolto in un lenzuolo, mentre la testa sarebbe stata coperta con un ...

I carabinieri hanno trovato Massimo Sebastiani - l’Uomo scomparso a fine agosto assieme a Elisa Pomarelli : I carabinieri del comando provinciale di Piacenza hanno rintracciato e portato in caserma Massimo Sebastiani, sospettato di avere ucciso l’amica Elisa Pomarelli e di averne poi nascosto il cadavere. Insieme a Pomarelli, Sebastiani era scomparso il 25 agosto scorso nel piacentino.

Pendolare trova sul sedile della sua auto un pacco contenente un oggetto misterioso - lasciato da un Uomo deluso da una donna : Un regalo inatteso ma molto gradito quello ricevuto da un lavoratore Pendolare del Massachusetts. L’uomo aveva lasciato aperto il finestrino della propria auto e ha trovato sul sedile anteriore un misterioso pacchetto. L’uomo ha aperto il pacchetto e ha trovato al suo interno un anello con un meraviglioso diamante. Insieme al pacchetto c’era un bigliettino con il quale un uomo si era liberato dell’anello dopo una delusione ...

Lecco - giallo tra i boschi : ritrovato il corpo di un Uomo - forse è lo skyrunner Mainetti : È giallo in Valsassina. Nei boschi di Parlasco, piccolo centro montano in provincia di Lecco, è stato rinvenuto i resti - in avanzato stato di decomposizione - di un corpo umano. Ancora non si è provveduto ad identificare il cadavere (quasi certamente appartenente ad una persona di sesso maschile) e, nonostante al momento, non vi siano riscontri, gli inquirenti hanno azzardato che si possa trattare di Pio Mainetti, skyrunner 63enne scomparso da ...