Formula 1 - partenza anticipata per Vettel in Giappone : ecco perchè il tedesco è stato graziato dai Commissari : Diversamente da quanto accaduto a Raikkonen a Sochi, i Commissari di Gara di Suzuka hanno graziato Sebastian Vettel, non sanzionandolo per partenza anticipata Sebastian Vettel ha tirato un grosso sospiro di sollievo durante il Gran Premio del Giappone, nel momento in cui i Commissari hanno deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Photo4/LaPresse Il tedesco si è mosso prima dello spegnimento dei semafori, entrando in una spirale ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “siamo arrivati qui per vincere - ma l’errore in partenza ci ha condizionato” : Il tedesco ha fatto mea culpa per l’errore commesso in partenza, soffermandosi poi sui passi in avanti che la Ferrari dovrà compiere in futuro L’errore commesso alla partenza ha condizionato la gara di Sebastian Vettel e della Ferrari, costretti a tornare a casa con un secondo posto che non soddisfa appieno, considerando la pole di questa mattina. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco ha fatto mea culpa ai microfoni di Sky Sport ...

Formula 1 - Binotto bacchetta Vettel : “errore in partenza decisivo - credo si sia distratto anche Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha commentato l’esito del Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel dopo la prima fila tutta rossa arrivata in Qualifica Una giornata partita bene ma finita malissimo, con la prima fila in Qualifica seguita da una gara condizionata dall’errore in partenza di Vettel e dal contatto Leclerc-Verstappen. Photo4/LaPresse La Ferrari si lecca le ferite a Suzuka, portando a casa un ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Suzuka : ecco la partenza del Gran Premio del Giappone [VIDEO] : E’ cominciato l’appuntamento nipponico del calendario di Formula 1, semafori spenti e spettacolo che può avere inizio Messa alle spalle la giornata di relax forzato dovuta al tifone Hagibis, scatenatosi sulle cose del Giappone nella giornata di ieri, i piloti son tornati oggi in pista per Qualifiche e gara. Prima fila tutta Ferrari con Vettel e Leclerc davanti a Bottas e Hamilton, in quest’ordine son scattati i ...

Formula 1 – Doppietta Ferrari a Suzuka : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Due Ferrari davanti a tutti a Suzuka, seconda fila tutta Mercedes: la griglia di partenza del Gp del Giappone Ferrari show sul circuto di Suzuka: il team di Maranello si prende la quinta pole position consecutiva, questa volta con Sebastian Vettel. Il pilota tedesco si è lasciato alle spalle il suo compagno di squadra, regalando una fantastica Doppietta rossa a tutti i fan che hanno puntato la sveglia presto in questa insolita domenica di ...

Formula 1 - penalità per Vettel sulla griglia di partenza del Gp del Giappone? Le ultime novità da Maranello : I meccanici della Rossa stanno lavorando sul motore di Vettel, le ultime indiscrezioni confermano come la penalità sia scongiurata La Ferrari tira un sospiro di sollievo, il motore di Sebastian Vettel è salvo. Nonostante il problema occorso al tedesco durante il giro 27 del Gp di Sochi, i meccanici del Cavallino sono riusciti a salvare la MGU-K ammutolitasi in Russia, permettendo così al tedesco di non incorrere in penalità in ...

Formula 1 - incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi : tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO] : Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton. Lapresse Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben ...

Formula 1 - Leclerc stuzzica la Ferrari : “la strategia alla partenza? Voglio solo capire che cosa è successo” : Il pilota della Ferrari si prende il podio ma con un mezzo sorriso, chiedendo lumi al proprio team sulla strategia alla partenza Charles Leclerc chiude al terzo posto il Gran Premio di Russia, un podio che lascia però con l’amaro in bocca il pilota della Ferrari, che avrebbe meritato molto di più vista la velocità della sua monoposto al pari di quella di Vettel. Photo4/LaPresse Il problema avuto dal tedesco ha però spiazzato il team ...

Formula 1 – Semafori spenti a Sochi : il VIDEO della partenza del Gp di Russia : partenza super della Ferrari al Gp di Russia: Vettel supera Hamilton e Leclerc L’attesa è terminata: dopo lo spettacolo di ieri nelle qualifiche di Sochi, finalmente è tutto pronto per il Gp di Russia. Piloti posizionati in griglia, con Leclerc nella prima casella, davanti a Hamilton e Vettel, per dare il via ad una nuova appassionante battaglia. Semafori spenti dunque a Sochi: il Gp di Russia ha inizio. Un ottimo avvio della ...

Formula 1 – Leclerc brucia tutti - Hamilton si mette in mezzo alle Ferrari : la griglia di partenza del Gp di Russia : Quarta pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la sesta in questa stagione, ottenuta davanti a Hamilton e al compagno di squadra Vettel Charles Leclerc è senza dubbio l’uomo da battere al momento nelle qualifiche, il pilota monegasco infatti conquista la pole position anche in Russia, ottenendo così la quarta consecutiva dopo Spa, Monza e Singapore. Un filotto pazzesco per il giovane driver del Cavallino, che dimostra di averne ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Marina Bay : ecco la partenza del Gran Premio di Singapore [VIDEO] : E’ cominciato il Gran Premio notturno di Singapore, è partita l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes Adrenalina che sale, cuore che batte in gola e semafori che si spengono. Comincia il Gran Premio di Singapore, con Leclerc che scatta davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Un avvio di gara emozionante e spettacolare, che racchiude in pochi metri i protagonisti di questo Mondiale 2019. Più indietro Max Verstappen e ...