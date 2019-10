Fedez e le veline che hanno fatto cose poco edificanti | la replica di

Fedez riceve il Tapiro da Striscia per le sue frasi sulle veline - Costanza Caracciolo attacca : “Meglio essere velina che ignorante” : Striscia la Notizia ha dato il Tapiro d’Oro a Fedez per le sue dichiarazioni sulle veline, frasi che non sono piaciute affatto a Costanza Caracciolo che ha commentato piccata il video della consegna pubblicato su Instagram dal tg di Antonio Ricci. Tutto è incominciato con un video pubblicato tempo fa dal rapper sui social in cui si scagliava contro questa figura, lanciata proprio dalla trasmissione di Canale 5: “Le vostre figlie ...

Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) : Striscia la Notizia, venerdì 11 ottobre 2019. Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Fedez per la frase sulle Veline (VIDEO) Striscia la Notizia è ormai un appuntamento fisso dell’access prime time di Canale 5, in onda dal lunedì al sabato dalle 20:35 fino alle “orario variabile”. La nuova edizione autunnale con il sottotitolo, “la voce della resilienza” è condotta al momento da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti. Tra i servizi di ...