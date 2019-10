Albertini | “Ancelotti confuso? No | Napoli squadra matura anche prima del Liverpool”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 10 ottobre 2019) L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrioha rilasciato alcune dichiarazione alla redazione de Il Mattino Demetrio, che conosce molto bene Carlo Ancelotti, ha parlato della prestazione contro il Liverpool e dei tifosi del. «Forse ilè quella un po’ più indietro, ma siamo all’inizio. A questo punto della stagione pensavo potesse avere qualche punto in più. Ma sono rimasto colpito dalla grande prestazione dacontro il Liverpool». Qualcuno ha parlato di confusione da parte di Ancelotti. «Non credo proprio. Per me ilera unadella bella vittoria contro il Liverpool. Poi i tifosi sono così: immagino che dopo la vittoria sul Liverpool tutti fossero convinti di poter vincere lo scudetto… Questa èla bellezza del ...

