Le foto della partita fra vecchie glorie del calcio italiano e tedesco

Milano dà l'ultimo saluto a Giorgio Squinzi - patron della Mapei e del Sassuolo. foto : I funerali per l’imprenditore scomparso il 2 ottobre a 76 anni si svolgono nel Duomo milanese. Presenti tra gli altri Romano Prodi, Vincenzo Boccia e la squadra di calcio del Sassuolo, di cui era presidente. In precedenza il feretro è stato portato al Teatro alla Scala

Platinette : “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino - un pezzo grosso della Stampa che firmava con tanto di foto” : “Ho avuto una storia con un giornalista di Torino, un pezzo grosso della Stampa che firmava con tanto di foto. Ha sposato una mia amica, anche lei cicciona”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale Diva e Donna è Mauro Coruzzi in arte Platinette, che si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua vita privata. “Non ho una storia da anni – ha confessato -. Non amo la vita in comune. Le nozze dello stesso sesso mi fanno ...

foto della mini reunion di Friends - grazie a Courteney Cox : Rachel - Monica e Joey ancora insieme : Le reunion di Friends, seppur piccole, fanno sempre piacere. Quando abbiamo un momento di nostalgia, possiamo sempre contare su Courteney Cox, attivissima su Instagram, che da mesi fornisce del materiale inedito o vecchio (ma pur sempre divertente) sulla storica sitcom. A cominciare dall'immagine sul suo profilo, la mitica fat-Monica, l'attrice non ha mia deluso i fan, desiderosi di scoprire se gli amici del Central Perk fossero ancora in ...

La storia di Kim Phúc e della foto più famosa della guerra in Vietnam : L'8 giugno del 1972 fu fotografata nuda e in lacrime dopo un bombardamento al napalm: oggi sarà tra gli ospiti di "Che tempo che fa"

Che Tempo Che Fa : tra gli ospiti della seconda puntata la Raffaele - Bonolis - Mika e la «bambina della fotografia» Kim Phúc : Mika Dopo l’esordio di domenica scorsa, prosegue questa sera su Rai 2 l’appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ecco tutti gli ospiti della seconda puntata. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della seconda puntata di domenica 6 ottobre 2019 Che Tempo Che Fa, dalle 21.00 su Rai 2, accoglierà in studio l’imitatrice Virginia Raffaele, alle prese con alcuni esilaranti personaggi; Paolo Bonolis, in uscita con la sua ...

Che Tempo Che Fa : tra gli ospiti della seconda puntata la Raffaele - Bonolis - Mika e la «bambina della fotografia» Kim Phúc : Mika Dopo l’esordio di domenica scorsa, prosegue questa sera su Rai 2 l’appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ecco tutti gli ospiti della seconda puntata. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della seconda puntata di domenica 6 ottobre 2019 Che Tempo Che Fa, dalle 21.00 su Rai 2, accoglierà in studio l’imitatrice Virginia Raffaele, alle prese con alcuni esilaranti personaggi; Paolo Bonolis, in uscita con la sua ...

Ministero della salute ritira Mortadella per rischio microbiologico [foto E LOTTO] : Il Ministero della salute ha richiamato un lotto mortadella per rischio microbiologico. Il richiamo è stato pubblicato oggi 4 ottobre [FOTO E LOTTO]

Kate Middleton - le foto della duchessa - : Fonte foto: GettyKate Middleton, le foto della duchessa 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kate Middleton durante alcuni degli ultimi impegni ufficiali per conto della Royal Family: ecco la duchessa e il suo stile sobrio Kate Middleton è molto ammirata e imitata in tutto il ...

Meghan Markle in Africa : le foto della duchessa - : Fonte foto: Getty, LaPresseMeghan Markle in Africa: le foto della duchessa 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Meghan Markle: ecco la duchessa alle prese con gli impegni del tour Africano di questi giorni con il Principe Harry Meghan Markle ha affrontato in questi giorni il suo ...

Il dilemma della modalità notte per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 : facciamo chiarezza : Diversi utenti in questi mesi si sono chiesti se arriverà mai un importante aggiornamento per il Samsung Galaxy S8, tramite il quale dovrebbe essere aggiunta la modalità notte alla fotocamera. Al di là di numerosi supporti esterni sotto questo punto di vista, infatti, i possessori dello smartphone lanciato sul mercato più di due anni fa sarebbero davvero felici di fare questo step. Cosa possiamo aspettarci dopo le recenti notizie sull'ultima ...

Trabant e non solo - Le auto della Germania dellEst foto GALLERY : Il 3 ottobre del 1990 i territori della Germania Orientale vengono finalmente inglobati nella Repubblica Federale Tedesca chiudendo, di fatto, il processo di riunificazione delle due aree, avviato il 9 novembre del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Un evento epocale, anche per gli appassionati di motori: in quel giorno di quasi 30 anni fa carovane di auto marciano per la prima volta verso la zona Ovest della città, e quelli che fino ad ...

Ecco i primi due scatti di prova della fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli annunciati nel corso del 2019, merito del suo design assolutamente fuori dal comune. Tra i punti di forza di tale device e sui quali si è soffermato molto il produttore vi è anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 108 megapixel e nelle scorse ore su Weibo sono stati pubblicati i primi scatti di prova realizzati con lo ...

Le foto della più grande parata militare mai organizzata in Cina : È stata organizzata a Pechino per festeggiare i 70 anni del governo comunista, e del discorso di Mao che lo aprì

MotoGp – Valentino Rossi sempre in forma grazie agli allenamenti con i giovani dell’Academy : sfida sulla motocross in vista della Thailandia [foto] : Valentino Rossi non si ferma mai: allenamento sulla moto da cross per arrivare in formissima al Gp della Thailandia Pausa terminata, per i piloti della MotoGp è tempo di tornare in pista: i campioni delle due ruote iniziano il loro tour extra-europeo, partendo dalla Thailandia, dove si correrà domenica mattina. In attesa di tornare in pista, però, i piloti non sono di certo rimasti con le mani in mano. Valentino Rossi, come sempre, ha ...