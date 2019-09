Pomeriggio 5 | Guendalina Canessa smentisce il ritorno di fiamma con Daniele Interrante

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Da qualche settimana a questa parte, sul web impazza la notizia di un ipoteticoditra. Quest’ultima oggi, nel salotto di5, ha fatto chiarezza in merito alla vicenda. Nel mese di agosto i due ex coniugi sono stati pizzicati dai paparazzi, insieme alla figlia Chloe, in vacanza a Lecce. A riportare la notizia parlando di un presuntodi, era stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti....

zazoomblog : Le Rivelazioni Piccanti di Guendalina Canessa e Ambra Lombardo a Pomeriggio 5! - #Rivelazioni #Piccanti… - Sarina928 : @Couldragon9 A ok.....Milano quindi tanti possibilità . Guendalina , pomeriggio 5 domani o la cosa meno probabile parlare con Taylor -