Padova | prima insulta il consigliere leghista poi si pente | Ho fatto una

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Aurora Vigne Dopo la figura barbina di domenica 22 settembre a, Claudia Esposito ha ammesso di aver"una sciocchezza". E ora piange disperata davanti a suo padre Domenica mattina, nel cuore di, Claudia Esposito è stata a dir poco esplosiva. Davanti al banchetto della Lega, tra insulti e sputi, non la fermava più nessuno. Ora, però, la 39enne è tutta lacrime e pentimento. Come riporta Il Messaggero, infatti, la donna ha ammesso di averuna figura barbina. "Houna sciocchezza", continua a ripetere a suo padre. Il genitore Antonio ora cerca in tutti modi di giustificare la figlia. "Sta attraversando un momento particolare ma è una brava persona", spiega sospirando. E poi ammette anche lui: "Sì, hauna sciocchezza". video 1756765 Insomma, chi fa cavolate poi dovrà almeno cercare di salvarsi in corsa. E le lacrime di coccodrillo sono ...

ValoreConsultin : CCIAA Padova - Sostegno Prima #Impresa La Camera di Commercio di #Padova favorisce la concessione di #prestiti de… - chikka_pr : da Padova tutto è pronto perché anche oggi per @AXAItalia e @Banca_MPS la #Salute viene prima di tutto #knowyoucan - cuadepalla : RT @EdizioniEO: Stanno per iniziare le riprese della #serietv dedicata all'Alligatore di @MassimoCarlotto - Vedremo la prima stagione in on… -