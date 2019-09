Hotspot di Lampedusa al collasso E i migranti non possono esser trasferiti

**Migranti : altri 90 lasciano Hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) - altri 90 migranti lasciano l'hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone.

**Migranti : altri 90 lasciano Hotspot Lampedusa - restano in 200** : Palermo, 22 set.(AdnKronos) – altri 90 migranti lasciano l’hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. restano così in 200 naufraghi circa nella struttura di accoglienza di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 95 persone. L'articolo **Migranti: altri 90 lasciano hotspot Lampedusa, restano in 200** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti - ancora sbarchi a Lampedusa : Hotspot verso il collasso : Un barcone con 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall'isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Altri 16 Migranti, a bordo di un barchino, sono giunti direttamente a terra.

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti - Hotspot al collasso | Altri 41 in Calabria : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti - Hotspot al collasso | In 41 in Calabria : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti |Hotspot al collasso : 1500 arrivi in 20 giorni : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti |Hotspot al collasso : 1500 arrivi in 20 giorni : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Dati Viminale - a settembre aumentano gli sbarchi. Hotspot Lampedusa in difficoltà : Per la prima volta nel 2019, il numero di migranti sbarcati in un mese è superiore al corrispondente mese nel 2018. A settembre 2019, secondo il cruscotto statistico del Viminale aggiornato a oggi, sono sbarcate finora 1.435 persone, contro i 947 sbarcati del settembre 2018. Un aumento del 51%, in controtendenza rispetto a un trend di forte diminuzione che sembrava consolidato.In totale, nel 2019 i migranti sbarcati sono stati 6.570, ...

Lampedusa - nuovi sbarchi. Hotspot saturo : 11.34 Nuovo sbarco a Lampedusa, dove sono arrivati un'altra trentina. Soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. Tra loro anche 8 donne ed un bimbo. Il nuovo sbarco peggiora la situazione all'Hotspot dell'isola, a contrada Imbriacola: pensato per 95 persone, ne ospita al momento 240. Dopo ieri sera anche oggi diversi tunisini hanno fatto un sit-in davanti alla chiesa madre Lampedusana, chiedendo di non essere rimpatriati.

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa. Hotspot stracolmo - nell'isola è emergenza : All'alba è arrivato un barchino con 28 persone avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio. E resta irrisolto il problema della Ocean Viking: con 173 naufraghi a bordo è ancora senza un porto sicuro

Lampedusa - ancora sbarchi migranti. Hotspot pieno - proteste nell’isola : Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e nell’isola la situazione diventa tesa, con l'Hotspot locale sempre al collasso. Nella notte, sono sbarcate 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino. Gli ultimi sbarchi Le persone arrivate a Lampedusa, nonostante fossero esauste e bagnate sembravano in buone condizioni di salute, fa sapere Mediteranean Hope, il programma ...

Migranti - sbarchi autonomi a Lampedusa : più di 100 arrivati oggi - Hotspot sovraffollato : Continuano gli sbarchi autonomi a Lampedusa: oggi sono approdate nel porto dell'isola tre imbarcazioni, con a bordo, in totale, più di 130 persone. Nello sbarco più importante su un barcone di legno erano presenti 102 persone, tra cui anche quattro donne incinte. L'hotspot di Lampedusa è pieno e i Migranti vengono trasferiti anche in altri centri.Continua a leggere

Migranti - oltre 100 persone sbarcano a Lampedusa. Hotspot dell’isola al collasso : Nell’isola sono arrivati oltre un centinaio di Migranti. Il premier Conte vedrà il presidente francese Macron: fra i punti all’ordine del giorno anche la situazione in Libia

Migranti : altri 80 trasferimenti dall'Hotspot di Lampedusa - in nave a Porto Empedocle : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Oggi altri 80 Migranti hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). Restano così almeno un centi