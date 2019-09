Ciclismo | Wout van Aert vuole fare causa al Tour de France | pronta una richiesta di

Ciclismo - prosegue la rivoluzione in casa Bahrain-Merida : in arrivo Wout Poels ed Eros Capecchi - vicino l’accordo con Mark Cavendish : Diverse novità all’orizzonte per la prossima stagione della Bahrain-Merida, la formazione ciclistica diretta da Brent Copeland che ha vissuto un 2019 nel complesso al di sotto delle aspettative nonostante il secondo posto al Giro d’Italia conquistato da Vincenzo Nibali. La partenza del fuoriclasse siciliano in direzione Trek-Segafredo ha convinto la squadra bahreinita a puntare su Mikel Landa, in uscita dalla Movistar, in qualità di ...