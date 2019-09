Rider | da caporalato a sicurezza | Procura apre un’indagine

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) La loro tutela, il rispetto delle norme sullasul lavoro, gli incidenti stradali in cui sono stati coinvolti, le condizioni igienico sanitarie dei contenitori che utilizzano: ladi Milano ha apertoconoscitiva sui, i ciclofattorini che consegnano il cibo a domicilio, coordinata daltore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Maura Ripamonti e condotta dalla squadra specializzata di Polizia giudiziaria e dalla Polizia locale. L’inchiesta vuole far luce anche sull’ipotesi di sfruttamento dei lavoratori, ile la presenza di lavoratori senza documenti in regola (ad agosto, in un controllo su 30sono stati trovati 3). L’indagine è stata aperta a giugno, quando la squadra specializzata del dipartimento «ambiente,, salute, lavoro» ha cominciato a raccogliere testimonianze ed elementi per il fascicolo, che al momento non ...

