Smartphone | 5 modelli per chi vuole spendere meno di 300 euro

Miglior Smartphone settembre 2019 - i modelli in offerta : Cercare il Miglior smartphone da comprare a settembre può essere davvero vantaggioso. Il ricambio generazionale a colpi di nuovi iPhone, Galaxy Note 10 e Mate 30 Pro, in arrivo entro fine anno, può spingere gli store a mettere in sconto i modelli 2018 per svuotare i magazzini e fare spazio ai nuovi arrivi entro la fine dell'anno, rendendo improvvisamente economici e appetibili i “vecchi” top di gamma. Che poi non sono affatto così superati come ...

Vodafone propone un sacco di Smartphone in offerta a settembre : ecco i modelli : settembre è ormai iniziato e Vodafone offrirà in questi giorni ad alcuni clienti la possibilità di acquistare una serie di smartphone a prezzi scontati L'articolo Vodafone propone un sacco di smartphone in offerta a settembre: ecco i modelli proviene da TuttoAndroid.

Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l’aggiornamento : quali Smartphone saranno aggiornati ad Android 10? Ecco la lista dei dispositivi Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, HONOR, OnePlus, LG, Nokia, Motorola-Lenovo, HTC, Sony, ASUS, BQ, Essential, BlackBerry, General Mobile e Alcatel che vedranno Android 10. L'articolo Smartphone aggiornati ad Android 10? Ecco quali modelli avranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - alcuni modelli emettono troppe radiazioni? : La Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti ha aperto un'indagine sulle emissioni di radiazioni di alcuni Smartphone Apple, Samsung e Motorola, in seguito a un'inchiesta del quotidiano Chicago Tribune. Secondo il giornale statunitense, alcuni modelli delle case qui citate avrebbero superato i livelli massimi di radiazione elettromagnetica imposti per legge dall'ente che tutela le telecomunicazioni. I modelli al centro ...

LineageOS 16 sbarca su vari altri Smartphone : ecco i nuovi modelli supportati : Nelle scorse ore la popolare ROM LineageOS 16 è stata rilasciata per sei nuovi modelli, incluso il recente ASUS ZenFone 6. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo LineageOS 16 sbarca su vari altri smartphone: ecco i nuovi modelli supportati proviene da TuttoAndroid.