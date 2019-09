Jovanotti e Tiziano Ferro tra i duetti desiderati da Emma Marrone

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) In diretta con i fan su Instagram,racconta le emozioni di Io Sono Bella. Forte del successo del singolo che anticipa il nuovo disco di inediti, la cantante risponde alle domande dei suoi sostenitori. Ascoltare il brano in studio con Vasco Rossi è stata per lei una grandissima emozione. Racconta di aver perso la lucidità per qualche secondo, si chiedeva se fosse tutto vero o solo un sogno. Non era un sogno:vanta un singolo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio, Io Sono Bella, una parentesi stupenda del suo percorso discografico molto apprezzata dal pubblico. Presto comunicherà la data di uscita dell'album, che non può ancora svelare. All'uscita farà seguito un instore tour promozionale e poi una tournée di concerti in tutta Italia, in programma nel 2020. Spera di festeggiare il compleanno sul palco e di essere quindi in tour nel mese di maggio. ...

