Il Conte-bis potrebbe anche durare | dice la grillina Lombardi

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) Non è disposta a metterci la mano sul fuoco, ma pensa che però questo governo durerà. Roberta, 5Stelle storica, capo delegazione del Movimento alla Ragone Lazio, arci-rivale di Virginia Raggi, si sente in qualche modo un po' la “madrina” di questo accordo di governo, non foss'altro perché lei il dialogo con il Pd l'has portato avanti per prima, proprio nel Lazio di e con Zingaretti,in un'intervista a Il Messaggero, edizione di carta. Dunque il Pd non è più Belzebù, l'odiato nemico? Percon Zingaretti “delle incompatibilità restano” ma prima da parte del Pd verso i 5Stelle “c'era una preclusione netta” che poi è caduta. Dunque “qualcosa è cambiato”. E poi il segnale chiaro l'hanno dato gli elettori,la capogruppo in Regione: “Dopo le Europee bisognava cambiare rotta” perché “agli occhi degli elettori risultavamo passivi su un tema non così prioritario ...

