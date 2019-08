Le condizioni del Pd per tagliare il numero dei parlamentari

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ettore Rosato, Pd di osservanza renziana, nella scorsa legislatura capogruppo a Montecitorio e oggi vicepresidente della Camera dei deputati, non nasconde le difficoltà di un'intesa con M5s, perché “provare a fare un governo con i 5 Stelle è una grande sfida e una grande fatica per noi e per loro. Veniamo da storie diverse e da programmi divergenti in molti punti. Ma bisogna anteporre a tutto l'interesse del Paese” dice in un'intervista al Corriere della Sera nella sola versione su carta. Di Maio e tutti i 5Stelle però antepongono l'accordo al taglio dei 345, il Pd – però – per ben 3 volte non ha votato la loro legge. Come si concilia questo atteggiamento con l'intesa proprio su questo primo punto dell'accordo posto dai 5Stelle, che “va fatto ora”, ripetono con insistenza? “Ora comincerà un dialogo: loro hanno presentato 10 punti, noi 5 e lavoreremo per arrivare a una ...

petergomezblog : la Repubblica: le 'vere' condizioni del Pd al M5s: via i decreti sicurezza, preaccordo su manovra e stop al taglio… - RobertoMaroni_ : Tra le condizioni del #PD c'è anche la cancellazione dei decreti #sicurezza. Come fa Di Maio a dire di sì alla rich… - TgLa7 : #crisi #Mattarella crisi va risolta in tempi brevi. Possibili solo governi che ottengono fiducia del Parlamento. I… -