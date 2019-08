Ciclismo | morte Gimondi | Procura Messina non dispone autopsia

Ciclismo – Dalla morte di Lambrecht al ‘regalo’ fatto dal Tour de France - Aru sicuro : “posso tornare grande” : Fabio Aru è pronto: il ciclista sardo sempre più consapevole delle proprie qualità e potenzialità Fabio Aru è tornato, ed è più motivato che mai! Il sardo della UAE Emirates, che ha dovuto affrontare un tosto intervento chirurgico e, dunque, successivamente un lungo periodo di riabilitazione, è tornato a gareggiare e ha di recente disputato il Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori non ha lottato per la classifica generale ma adesso ...

Ciclismo - prime testimonianze sulla morte di Lambrecht. Wisniewski : “Aveva la milza lacerata e il fegato schiacciato” : Bjorg Lambrecht ci ha lasciato un paio di giorni fa in seguito a un tragico incidente, il ciclista 22enne ha purtroppo perso la vita durante la terza tappa del Giro di Polonia. Un episodio drammatico la cui dinamica inizia a essere ricostruita proprio in queste ore, tra l’altro gli inquirenti polacchi hanno aperto un’indagine per chiarire qualsiasi dubbi sul triste episodio. Tra i testimoni c’è anche Marek Rutkiewicz, 38enne ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - aperta un’inchiesta per stabilire le cause che hanno determinato il decesso : Un tribunale polacco ha avviato una indagine per capire cosa abbia provocato la Morte di Bjorg Lambrecht La giustizia polacca ha intenzione di vederci chiaro sulla Morte di Bjorg Lambrecht, deceduto nella giornata di ieri durante la terza tappa del Giro di Polonia. Lapresse E’ stata infatti aperta un’inchiesta da un tribunale di Varsavia per accertare le cause che hanno determinato il decesso del corridore della Lotto-Soudal, ...

Ciclismo – Morte Lambrecht : i messaggi commoventi di Viviani e Trentin : Elia Viviani e Matteo Trentin ricordano Lambrecht, il giovane ciclista morto ieri al Giro di Polonia: le parole dei due corridori azzurri Un tragico incidente ha mandato sotto shock tutto il mondo del Ciclismo. Durante la quarta tappa del Giro di Polonia è morto il giovane corridore Lambrecht: un episodio che lascia sconcertati tutti i suoi colleghi, che da ieri lo ricordano sui social con messaggi commoventi. Se c’è chi ha preferito ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - l’urlo di Formolo : “non sapevamo nulla - spero che serva a tutti da lezione” : Il corridore veneto ha parlato dell’incidente che ha tolto la vita a Bjorg Lambrecht, lanciando il proprio accorato appello Un urlo di dolore, un appello accorato affinché tragedie del genere possano non verificarsi mai più. E’ il destino dicono molti ma, con un pizzico di accortezza in più, anche queste tragedie potrebbero essere evitate. La Morte di Lambrecht ha sconvolto l’intero mondo del Ciclismo, in particolare quei ...

Ciclismo – Morte Lambrecht - la ricostruzione del drammatico incidente. E spunta un clamoroso VIDEO… : Il corridore fiammingo potrebbe aver sbattuto violentemente il capo contro un blocco di cemento dopo aver perso il controllo della bici Il mondo del Ciclismo piange Bjorg Lambrecht, corridore della Lotto Soudal scomparso nella serata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto durante la terza tappa del Giro di Polonia, al 40° chilometro di corsa della Chorzów-Zabrze. Lapresse Una notizia tremenda, che ha scosso tutti i corridori, unanimi ...