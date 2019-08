Inter | Lukaku si presenta con un poker | vittoria nerazzurra contro la Virtus Bergamo

Inter - Conte : “La squadra dimostra di non mollare mai - siamo felici per Lukaku” : “La prova dei ragazzi è positiva perché per l’ennesima volta hanno dimostrato di non voler mollare, non vogliono uscire sconfitti: è una cosa molto positiva a livello di mentalità”. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, commenta così la prestazione dei nerazzurri nell’amichevole vinta contro il Valencia ai calci di rigore. “Ho detto loro che possono fare meglio, ma noi stiamo lavorando tanto per ...

Inter - primo allenamento per Lukaku : “Contento di essere qui” [FOTO] : “primo allenamento con mia nuova squadra. Sono molto contento d’essere qui”. Lo scrive su Instagram Romelu Lukaku, uno dei nuovi volti dell’Inter. L’attaccante, proveniente dal Manchester United, non ha preso parte alla trasferta dei nerazzurri a Valencia, dove stasera la squadra di Conte affronterà in amichevole i padroni di casa. Il belga è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile. Anche Ivan Perisic non è partito ...

Inter - sarebbe stato Oriali ad avvisare Icardi della maglia numero 9 assegnata a Lukaku : L'Inter ha fatto un passo decisivo in questa sessione di calciomercato, riuscendo a portare a casa Romelu Lukaku, soffiandolo alla Juventus, bloccata dal rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. Il centravanti belga è diventato l'acquisto più caro della storia del club nerazzurro visto che nelle casse dei Red Devils sono finiti sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Un taglio ...

Inter - non solo Lukaku : ora il sogno sarebbe Milinkovic-Savic : L'Inter ha posto fine ad uno dei tormentoni di calciomercato ufficializzando l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è il colpo più costoso della storia nerazzurra essendo arrivato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus oltre che una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante ha firmato un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a oltre sette milioni di euro a stagione più bonus. Ora i nerazzurri ...

Inter - palla lunga e... Romelu Lukaku : come giocherà la squadra di Antonio Conte : Grande. Grosso (qualche maligno sostiene anche grasso; Gary Neville per esempio, bandiera del Manchester United, ha twittato: «Ha ammesso di essere stato in sovrappeso! È sopra i 100 kg! Segnerà tanti gol e farà bene all' Inter, ma la mancanza di professionalità è contagiosa»). Potente. Ma anche vel

Inter - le prime parole di Lukaku da nerazzurro : “Conte miglior allenatore al mondo - mi ha convinto il progetto” : L’attaccante belga ha espresso le prime considerazioni da giocatore nerazzurro, parlando benissimo di Conte Romelu Lukaku è impaziente di cominciare la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, l’attaccante belga infatti ha firmato ieri il suo contratto e oggi si metterà a disposizione di Antonio Conte. Claudio Furlan/LaPresse Prima di iniziare a sudare, l’ex Manchester United ha voluto esprimere la propria ...

Inter - preso Lukaku : Icardi verso la cessione : L'Inter ha posto fine ad uno dei grandi tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato ufficializzando nella giornata di ieri l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato preso dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante si è legato ai colori nerazzurri per i prossimi cinque anni, firmando un contratto fino a giugno 2024 a oltre sette ...

Lukaku : “L’Inter non è per tutti - ecco perché sono qui” : Accoglienza trionfale per Lukaku arrivato nella notte a Milano. L'intesa tra il club nerazzurro ed il Manchester United è stata trovata con offerta da 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Decisivo il lavoro dell'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ha passato la giornata a Londra per convincere il Manchester United. L'intesa è stata sugellate da una immagine, pubblicata sul profilo ...