Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 9 agosto 2019) Lasciati income nel film "", (basato su una storia vera) dove una paio di turisti vengonoin oceano aperto. In questo caso le cose sono andate diversamente e...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Dimenticati in mare dalla barca delle vacanze: incubo 'open water' per quattro turisti - CalzelunghePipi : RT @ilmessaggeroit: Dimenticati in mare dalla barca delle vacanze: incubo 'open water' per quattro turisti - ilmessaggeroit : Dimenticati in mare dalla barca delle vacanze: incubo 'open water' per quattro turisti -