Cardio | addominali e «grande forza di volontà» I segreti della forma fisica di Melanie

(Di venerdì 9 agosto 2019) L'età anagrafica è un concetto superato. Parola di Melanie Griffith, oltre 40 anni a Hollywood, tre figli e un certo numero di ex mariti (da Antonio Banderas a Don Johnson) e relazioni archiviate. L'attrice nel corso degli anni ha fatto pace con la chirurgia estetica (è una delle «pentite») e si è sempre tenuta in allenamento. E oggi che compie 62 anni sostiene di sentirsi totalmente a suo agio con se stessa e in ottima forma. Tanto che a chiederle quanti anni ha, risponde «50+12». La star in questi giorni è in vacanza, tra sud Francia e Italia, e su Instagram mostra un bikini da urlo: pancia piatta, addominali ben in vista, braccia e gambe toniche.

