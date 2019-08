Governo | Luigi Di Maio pronti al voto dopo il taglia-poltrone

Crisi di Governo - Luigi Di Maio disperato : "Prima il sì al taglio dei parlamentari" : Fine del governo. E, probabilmente, fine della parabola politica di Luigi Di Maio. Già sulla graticola da tempo per i fiaschi a cui ha condotto il M5s, il capo politico con le Cinque Stelle, in base alla regola del massimo due mandati, potrebbe non essere rieletto. Scontato, dunque, il suo tentativo

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di Governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Luigi Di Maio : “Stufo di litigare. Il Governo non è finito : avanti con Conte e Salvini” : Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di futuro del governo e dell'Italia, sottolineando che l'esecutivo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle "ha dimostrato di saper governare. E parlano i fatti, tutti i provvedimenti sono stati condivisi. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così". Sulla Manovra: "Scriviamola insieme e continuiamo a cambiare il Paese. La Tav? Noi sempre ...

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - Governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro a pranzo : si decide sul futuro del Governo? : La notizia viene fatta filtrare da fonti della maggioranza: incontro imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepremier e leader rispettivamente di Lega e M5s pranzeranno insieme oggi, giovedì 25 luglio. incontro - a Roma - che potrebbe segnare il futuro del governo: si va avanti oppure

Luigi Di Maio - Pietro Senaldi : "I Cinque Stelle introducono il mandato zero pur di rimanere al Governo" : Uno alla volta Luigi Di Maio sta smontando tutti i dogmi del Movimento CinqueStelle. Se i grillini se lo terranno ancora un po' come leader, dopo essere diventati europeisti e merkeliani, ce li ritroveremo pure berlusconiani e renziani in un governo di larghe intese contro la Lega. Tutto fa brodo pu

Caso Siri - Luigi Di Maio : “I nostri no servono ad aggirare interessi loschi intorno al Governo” : "Questa storia di Arata è inquietante. Diceva che siamo dei “rompic...” mentre parlava con la mafia. Un’altra medaglia al valore per il MoVimento 5 Stelle. Vedete che facciamo bene a dire NO quando serve? Anche perché di mio ho sempre diffidato da chi dice di SÌ a tutto e a tutti": così Luigi Di Maio torna sulla vicenda dell'imprenditore Paolo Arata, coinvolto nel Caso Siri.Continua a leggere

Luigi Di Maio - il complotto contro il Governo : "Perché un certo sistema vuole farci cadere" : Il complotto è nel dna dei grillini. Già, vedono complotti da tutte le parti. E l'ultimo viene "sventolato" da Luigi Di Maio su Facebook. Il capo politico, facendo il punto sulle tensioni che attraversano il governo, afferma di aver compreso cosa stia accadendo. Roba da complottisti. "Buongiorno a t

Giancarlo Giorgetti silurato dal M5s - e lui silura Luigi Di Maio. Retroscena : "Se ne va dal Governo" : Il silurato silura il governo. Per Giancarlo Giorgetti le porte per la Commissione Ue si sono chiuse a inizio settimana, quando Lega e M5s hanno rotto sull'appoggio alla presidente Ursula Von der Leyen. Un disastro politico che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha pagato a caro prezzo

Luigi Di Maio esclude la crisi di Governo : “Dura altri 4 anni - oppure si va al voto” : Il capo politico M5S Luigi Di Maio in un'intervista ha ribadito che il governo terrà: "Se la Lega ha intenzione di andare al governo con Toti, Berlusconi, Meloni e La Russa? che dirle. Si assumerà le sue responsabilità davanti agli italiani. Ma penso che Salvini voglia portare avanti insieme a noi questo governo".Continua a leggere

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la crisi di Governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

Luigi Di Maio : no a crisi Governo - giù le tasse : Se sospettassi della Lega sulla Russia il governo cadrebbe, ma è giusto che Salvini vada in Parlamento'. "Io sono sicuro sull'esecutivo,è ingiusto che si minacci ogni giorno crisi di governo".Così il vicepremier Di Maio,ma aggiunge: "Se avessi il minimo sospetto di soldi russi alla Lega,non governerei con loro". Esclude però un cambio di maggioranza e un'alleanza con il Pd. Annuncia che vorrebbe eliminare il bollo auto,"una tassa odiosa",e ...

Russia - Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Sfugge allo scandalo". Il leghista lo zittisce : Governo ko? : Più a sinistra del Pd sul caso dei presunti fondi Russi e Gianluca Savoini. Si parla di Luigi Di Maio, il quale ha sparato ad alzo zero poco dopo le parole di Roberto Fico alla Camera, il quale si è schierato coi democratici sulla necessità che il leghista riferisca in Parlamento. Nel mirino di Di M

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il Governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato