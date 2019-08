Showtime | ironie contro Netflix | HBO Max e Disney+ Noi siamo una boutique

Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019) La guerra dei canali, dei network, dello streaming negli Stati Uniti è sempre più dura. Praticamente ogni giorno entra in campo un nuovo operatore o viene annunciato un nuovo accordo in esclusiva o un nuovo prodotto di punta. Gli incontri del TCA (Television Critics Association), appuntamenti che si svolgono in estate e in inverno, sono così diventati non solo spazi per presentare le serie tv in arrivo nei prossimi mesi, ma anche dei momenti per i dirigenti dei vari network di mettersi in mostra, di sfogarsi, di divertirsi con i giornalisti e con il pubblico.Come Gary Levine, presidente diEntertainment canale cable americano, le cui produzioni arrivano in Italia su Sky Atlantic, parte del gruppo CBS. Levine si è presentato alla stampa scherzando su un fantomatico nuovo servizio di streaming "Maxi +Plus" un modo per ironizzare sui servizi come HBO Max di Warner ...