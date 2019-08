Nel Pd si litica anche su Salvini Renziani in fibrillazione

Pd - Calenda attacca Gozi e Scalfarotto : “Stiamo raggiungendo vette di stupidità Nella politica” : Sandro Gozi che entra nel governo francese. Poi Ivan Scalfarotto che va in carcere e incontrare i due imputati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. E Carlo Calenda che sbotta: “È il caldo. Spero che sia il caldo. Perché tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea”. L’ex ministro dello Sviluppo economico che già ieri ...

Salvini replica al cronista : I bimbi non si coinvolgono Nella polemica politica : Matteo Salvini risponde al cronista di Repubblica che ha montato il caso del figlio del vicepremier sulla moto d'acqua. Solo qualche giorno fa, Repubblica ha montato il caso sul figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Immediatamente, la sinistra è partita alla carica, nonostante il vicepremier leghista abbia pregato di non prendersela con i poliziotti, ma è stato un "errore mio da papà, nessuna ...

‘Ndrangheta - arresti Nel clan Libri a Reggio Calabria : “Mani su politica e imprenditoria” : Maxi blitz della polizia a Reggio Calabria contro il clan Libri: 150 agenti hanno eseguito 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip, effettuando anche decine di perquisizioni e sequestri nei confronti di società e imprese: "Favorivano politici e imprenditori a loro asserviti".Continua a leggere

Nel silenzio-assenso della politica - la maglia di Cinema America un simbolo di antifascismo : Nelle scorse ore, un ragazzo che indossava la maglietta del Cinema America è stato insultato e aggredito a Frosinone. È il terzo episodio di questo tipo in poche settimane, in quella che è una vera e propria offensiva contro la realtà antifascista romana, nata nel 2012 quando un gruppo di studenti decise di occupare un Cinema a Trastevere, che stava per essere trasformato in appartamenti di lusso e parcheggi. “Erano di estrema destra“, ha ...

E' morto Bartolo Pellegrino : lutto Nella politica siciliana : E' morto Bartolo Pellegrino: politico di lungo corso, fu deputato dell'Assemblea regionale nella VII, XI e XII legislatura. Cordoglio i. Miccichè

Aida - Verdi Nel mirino del politicamente corretto : Roberto Vivaldelli Il soprano americano Tamara Wilson, che interpreta Aida all'Arena di Verona - la sua ultima apparizione è prevista per domenica - ha annunciato di non voler essere truccata di nero. E scoppia il caso L'ideologia del politicamente corretto non risparmia nessuno: cartoni animati, serie tv, videogiochi, musica, film e ora anche un capolavoro come l'Aida, l'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, basata sul libretto ...

Merkel rassicura : "Sto bene. Nel 2021 finisce la mia vita politica - ma spero in una vita anche dopo" : “Comprendo le domande sulla mia salute, ma ho già risposto: sto bene”. Così in conferenza stampa la cancelliera tedesca Angela Merkel ha provato ad arginare le preoccupazioni sul suo stato di salute, dopo i recenti episodi di tremore avvenuti in pubblico.“Sono in grado di svolgere il ruolo di cancelliere”, ha detto Merkel. “Come persona, ho un forte interesse per la mia salute”. E ancora: ...

AntoNella Clerici - si muove la politica. La deputata Marrocco di Forza Italia spara contro la Rai : terremoto : Si muove anche la politica per difendere Antonella Clerici dalla sua estromissione di fatto dai palinsesti di Raiuno e della Rai. Alla storica conduttrice della Prova del Cuoco verrà affidata solo la serata di Telethon, una sorta di contentino visto che per lei non è previsto alcuno show o striscia.

Visco (Bankitalia) : “Tensioni su spread calate - ma politica di bilancio prudente va confermata Nel lungo periodo” : Le tensioni sullo spread “si sono attenuate” con lo stop della Commissione Ue alla procedura d’infrazione sul debito italiano, grazie all’assestamento dei conti deciso dal governo. Ma “per consolidare questi risultati e ridurre ulteriormente il costo del debito pubblico l’orientamento prudente della politica di bilancio andrà confermato in un quadro di più lungo periodo”. A spiegarlo è stato il governatore della ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza Nella politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

FINANZA E POLITICA/ La regola che può aiutare l'Italia Nella nuova Europa : Olivier Blanchard nei giorni scorsi ha lanciato una proposta che può rivelarsi utile all'Europa e ai paesi più in difficoltà come l'Italia

Sea Watch 3 - Gad Lerner fuori controllo : "Matteo Salvini affoga Nel ridicolo - completa disfatta politica" : Quella della scarcerazione di Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è una vittoria non solo per le ong, ma anche per Gad Lerner. Il giornalista pro-migranti ha infatti festeggiato la notizia con un articolo sul quotidiano (a lui consono) Repubblica. "Nessuna rodomontesca invettiva del ministro

Caos Csm - per me la politica Nella giustizia è del tutto normale : Scoprire che il sacro viene desacralizzato sconvolge e destabilizza. Ormai c’è poco di sacro nell’Occidente; dopo che Nietzsche ha sancito la “morte di Dio”, cioè delle grandi narrazioni della modernità, si è aperto lo spazio liscio del “tutto possibile” e della postmodernità. L’Italia aveva o credeva di avere ancora un angolino di sacro; un residuo di etica e di garanzia contro l’immoralità. Questo sacro era rappresentato dalla magistratura. Le ...

Rifugiati - Mattarella : l'accoglienza è Nella Costituzione ma serve una politica Ue | Salvini : vero solo il 7% delle domande : Il presidente della Repubblica ha affermato che per superare la fase d'emergenza l'Ue deve intervenire responsabilmente in prima linea. Salvini: "solo il 7% di chi fa domanda è un vero rifugiato"