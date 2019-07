LIVE Italia-Gran Bretagna | Preolimpico softball 2019 in DIRETTA | 3-0 | allungano le azzurre

Fonte : oasport

(Di sabato 27 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGasparotto eliminata in prima. Termina il terzo inning:3-0. Il ct britannico va a fare visita alla pitcher Georgina Corrick. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE BOTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE BORDATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Swing eccezionale di Ricchi che vale un doppio e, soprattutto, consente a Marrone di firmare il 3-0! E’ il turno di Marta Gasparotto. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Swing basso di Piancastelli, eliminata in prima. Peccato, non riesce ad entrare veramente in partita. Ricchi in battuta, l’ha Marrone in seconda, ma anche due eliminate. Ennesimo fault. E’ una partita a scacchi ora…. Altro fault di Erika. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. Fault lunghissimo, ha “rischiato” il fuoricampo Erika Piancastelli. Fault. Piancastelli troppo ...

RadioItalia : Ti sei perso RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO di Milano? C'eri e vuoi riviverlo? ?? Non mancare l'appuntamento Sabat… - Corriere : Mondiali, in vasca la finale di pallanuoto Italia-Spagna Live 1-1 - matteosalvinimi : L’Italia è tornata ad essere un Paese rispettato in Europa e nel mondo, e ne vado ORGOGLIOSO. ???? Ecco la mia interv… -