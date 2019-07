LIVE Olanda-Italia softball | Preolimpico 2019 in DIRETTA | 4-0 | inizio furioso delle

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-0, terza eliminazione effettuata da Ricchi in zona di foul e al volo. Parte alta del primo inning che si chiude con quattro punti olandesi. 4-0, arriva il secondo out dell’che completa il primo giro di lineup con Versluis 4-0, Van Gurp ora alla battuta. Ancora un solo out per l’con giocatrici in terza e seconda base. 4-0, palla altissima di Van Aalst che nessunana riesce a recuperare, è un doppio e sono altre due corse a casa per le padrone di casa. Forse peggiorenon poteva esistere. 2-0, finalmente arriva il primo strikeout di Greta Cecchetti contro Ligtvoet. Van Aalst ora alla battuta. 2-0, Ligtvoet in battuta ancora con le basi piene 2-0, altra brutta difesa con tre ball di Cecchetti dopo due strike, valida a terra di Anneveld, ...

fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… - tomasclaude11 : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… - Teresio_Boccia : RT @fabrimilan65: Gli #ACDC hanno caricato due video live con Bon Scott, che in precedenza erano disponibili solo nel loro DVD del 2007 “Pl… -