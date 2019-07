Governo | incontro Di Maio-Salvini | pranzo di un’ora per fare il punto della situazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Die Matteosi sono incontrati aa Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier hanno invocato il cessate il fuoco. “Non litigare e non alimentare litigi. Mettiamoci tutti al lavoro per il Paese”, ha detto il capo politico del M5s. “A me piace ilche fa, non ilche discute o che litiga, che litiga“, sono state invece le parole del leader del Carroccio. Dinon si vedevano dall’11 luglio scorso, quando i due si incontrarono durante il vertice sull’autonomia. Il ...

