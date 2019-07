Terremoto Pozzuoli oggi 24 luglio 2019 | magnitudo e cos’è successo

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 24 luglio 2019)24– Pochi giorni fa via abbiamo parlato in questo nostro articolo delche ha colpito la Grecia il cui epicentro è stato segnalato a 22 chilometri a nord-ovest della città di Atene. Un forte spavento per una parte popolazione greca ma per fortuna senza gradi danni.è stata la volta di, in Campania., forza e profondità La scossa, avvertita alle ore 8:38, è stata abbastanza lieve. Ilsi è registrato ad 1 km di profondità. La forza è stata di1.7. La localizzazione ad opera della sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Napoli è stata registrata a 5 chilometri a Sud-Est di. A distanza di ore nella zona non segnalano danni né particolari disagi. Tecnicamente è possibile ...

