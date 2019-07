calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ilsi prepara ad una stagione da grande protagonista nel campionato di Serie C, nel frattempo si èla concessione quinquennale delloSan, la proposta è stata valutata positivamente dalla commissione apposita. Gli oneri di manutenzione sono a carico della società, proposta l’implementazione del sistema di videosorveglianza, ipotizzata anche una collaborazione con la società di calcio femminile ASD Pink. L’accordo prevede la disputa delle partite della prima squadra e per altre iniziative anche culturali e di formazione “Per la prima volta dal lontano 1990 (epoca di realizzazione dell’impianto) abbiamo messo in campo le condizioni per una concessione pluriennale delloSan”, spiega l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli: “Siamo contenti che la squadra di Calcio cittadina disputera’ ...

CalcioWeb : #Bari, aggiudicato lo stadio San Nicola per 5 anni -