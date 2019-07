Formula 1 – Binotto consapevole a Silverstone | “sapevamo che questa pista sarebbe stata

Formula 1 - Binotto svela : “gli errori in Ferrari sono permessi - ma guai ad accettare la sconfitta” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei suoi primi mesi da team principal, soffermandosi su quelle che sono le linee guida da seguire Pochi mesi fa Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal della Ferrari, prendendo il posto di Maurizio Arrivabene a capo della Gestione Sportiva. photo4/Lapresse Un passo importante per l’ingegnere nato a Losanna, deciso a migliorare i risultati del passato con il lavoro. Al momento la ...

Formula 1 - nuovi aggiornamenti per la Ferrari a Silverstone : Binotto però spaventa i tifosi della Rossa : Il team principal della Ferrari ha analizzato il prossimo appuntamento in calendario, facendo un’ammissione che non preannuncia nulla di buono Manca ancora la prima vittoria stagionale alla Ferrari, beffata dalla Red Bull nell’ultimo Gp d’Austria. Né Leclerc e né Vettel sono riusciti finora a salire sul gradino più alto del podio, dove sperano di trovarsi al termine del prossimo Gp di Silverstone. Photo4/LaPresse Non sarà ...

Formula 1 – Dall’interesse per Verstappen alla line-up del 2020 - Binotto allo scoperto : “ecco i nostri piani” : Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la line-up del Cavallino nel 2020 La Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nel 2020 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A ...

Formula 1 - furia Ferrari dopo la vittoria confermata a Verstappen : la reazione di Binotto però è da signore : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sulla decisione dei commissari di confermare la vittoria a Verstappen in Austria I Commissari hanno deciso di confermare la vittoria a Max Verstappen in Austria, nonostante il sorpasso al limite effettuato nei confronti di Leclerc a due giri dalla fine. AFP/LaPresse Una scelta che Mattia Binotto non ha per nulla approvato, nonostante l’abbia accolta con la sua ...

Formula 1 – Binotto confida nei commissari : “regolamento chiaro - Verstappen da penalizzare. Vi spiego perchè” : Mattia Binotto confida nella corretta decisione dei commissari: il regolamento parla chiaro, Verstappen va penalizzato. Il team principal Ferrari spiega il motivo Un finale di gara emozionante al Red Bull Ring, ma alquanto amaro per la Ferrari. Leclerc, dopo essere stato in prima posizione per tutto il Gp d’Austria, è stato mandato fuori pista nel finale da Verstappen che si è preso la vittoria con una sportellata al limite del ...

Formula 1 - Binotto svela il problema che ha fermato Vettel : “fa rabbia per quanto sia stupido…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del problema occorso a Vettel, sottolineando come non sia di grave entità Giornata agrodolce per la Ferrari in Austria, la pole position di Charles Leclerc lenisce l’amarezza per il guaio tecnico occorso alla SF90 di Vettel, costretto a rimanere ai box per l’intera Q3. Il tedesco partirà dalla nona posizione, beneficiando della penalità inflitta a Magnussen per aver sostituito il ...

Formula 1 - Binotto sferza la Ferrari : “bisogna assolutamente capire cosa non ha funzionato in Francia” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista del week-end di Spielberg, dove la Ferrari sarà chiamata all’ennesima reazione Nemmeno il tempo di archiviare il Gp di Francia che si torna subito in pista a Spielberg, dove è in programma il Gp d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse Situazione alquanto strana in casa Ferrari, dove ancora si attende la prima vittoria di questa stagione, ...

Formula 1 – Il risultato del Gp di Francia e la frecciatina di Hamilton : Binotto risponde a Lewis : Mercedes imprendibile, Mattia Binotto analizza il weekend del Gp di Francia, rispondendo alla frecciatina lanciata da Hamilton ieri nel post qualifiche Lewis Hamilton è il vincitore del Gp di Francia: il britannico della Mercedes non ha avuto rivali oggi a Le Castellet, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il giovane monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto invece per Max Verstappen, seguito da ...

Formula 1 – I passi avanti e i problemi di Vettel in pista al Paul Ricard - Binotto ammette : “Seb non a suo agio - ma…” : Mattia Binotto commenta il risultato della Ferrari alle qualifiche del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino Qualifica dolce-amara per la Ferrari oggi a Le Castellet: Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, regalando un timido sorriso al team, consapevole di non poter nulla oggi in pista contro le Mercedes, mentre Sebastian Vettel non è riuscito a far meglio del settimo posto. “Sapevamo già che questo weekend ...

Formula 1 – Mattia Binotto chiude il caso Vettel : “delusi per la Ferrari - i tifosi e questo sport meglio non andare oltre” : Mattia Binotto chiude il caso riguardante la penalizzazione di Vettel in Canada: il team principal della Ferrari taglia corto mostrando però tutta la sua delusione per l’esito del giudizio sul ricorso presentato alla scuderia di Maranello Amarezza e delusione, sono questi i sentimenti che dominano il mood in casa Ferrari a Le Mans. In attesa che, magari, i risultati in pista regalino qualche motivo per sorridere, tiene banco la ...

Formula 1 – Binotto rinforza la Ferrari - reclutati 5 nuovi ingegneri : c’è anche un ex Mercedes! : Il team principal della Ferrari ha rinforzato l’organigramma nelle ultime settimane, ingaggiando ben cinque nuovi ingegneri La Ferrari non sta a guardare, la piega che ha preso il Mondiale di Formula 1 non piace affatto a Mattia Binotto che, oltre a darci dentro dal punto di vista lavorativo, ha anche rinforzato la struttura interna della scuderia. LaPresse/Andrea Giovanelli Nelle ultime settimane infatti, precisamente alla vigilia ...

Formula 1 - Mattia Binotto : “In Francia avremo qualche piccola evoluzione - ma non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi” : In casa Ferrari cresce l’attesa in vista di una settimana potenzialmente fondamentale specialmente dal punto di vista psicologico per il resto del Mondiale di Formula 1 2019, dato che oltre alla decisione definitiva sul caso Vettel andrà in scena nel weekend il Gran Premio di Francia. Sul circuito del Paul Ricard la scuderia di Maranello è chiamata a confermare le ottime prestazioni messe in mostra a Montreal anche se la conformazione del ...

Formula 1 – La Ferrari in Francia con importanti novità - ma Binotto frena l’entusiasmo : “non sarà la soluzione ai problemi” : Mattia Binotto ed il lavoro Ferrari in vista del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino alla vigilia della gara del Paul Ricard E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...

Formula 1 - Binotto spaventa i tifosi della Ferrari : “ecco cosa ci serve per raggiungere la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha parlato del gap attuale con la Mercedes, sottolineando cosa serva alla ‘Rossa’ per ridurlo L’appuntamento in Francia si profila all’orizzonte, la Ferrari ancora non ha portato a casa nessuna vittoria, nonostante Vettel abbia tagliato per primo il traguardo a Montreal. La penalità inflitta al tedesco però ha ribaltato il verdetto della pista, lasciando al Cavallino solo il secondo ...