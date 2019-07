Com’è cambiato Andrea Dal Corso | “Ho perso 50 chili in 2 anni | ero stanco di essere preso

Com’è cambiato il mercato del gioco negli ultimi anni : Com’è cambiato il mercato del gioco negli ultimi anni Che vogliamo misurarlo in euro o in dollari il risultato non cambia. Il mercato del gioco on line a livello mondiale è in perenne crescita. Nel 2018 secondo gli ultimi dati ha raggiunto i 45,2 miliardi di euro, che corrispondono a 52 miliardi di dollari. Dieci anni prima parlavamo di un giro di 16,9 miliardi di euro. Una crescita considerevole negli ultimi anni per il mercato ...